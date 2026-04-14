Mobilité européenne des apprentis agricole, CFAA DE LA GIRONDE, Blanquefort

Mobilité européenne des apprentis agricole 20 avril – 11 mai, les lundis CFAA DE LA GIRONDE Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-20T10:00:00+02:00 – 2026-04-20T10:30:00+02:00

Fin : 2026-05-11T10:00:00+02:00 – 2026-05-11T10:30:00+02:00

CFAA DE LA GIRONDE 87 avenue du général de gaulle 33290 BLANQUEFORT Blanquefort 33290 Caychac Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « pascale.labrousse@educagri.fr »}]

3 semaines de stage en entreprise viticole en Italie europe apprenti