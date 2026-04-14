Mobilité européenne des apprentis agricole, CFAA DE LA GIRONDE, Blanquefort
Mobilité européenne des apprentis agricole, CFAA DE LA GIRONDE, Blanquefort lundi 20 avril 2026.
Mobilité européenne des apprentis agricole 20 avril – 11 mai, les lundis CFAA DE LA GIRONDE Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-20T10:00:00+02:00 – 2026-04-20T10:30:00+02:00
Fin : 2026-05-11T10:00:00+02:00 – 2026-05-11T10:30:00+02:00
CFAA DE LA GIRONDE 87 avenue du général de gaulle 33290 BLANQUEFORT Blanquefort 33290 Caychac Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « pascale.labrousse@educagri.fr »}]
3 semaines de stage en entreprise viticole en Italie europe apprenti
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