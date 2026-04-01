Comprehensive Point-of-Care Ultrasound Workshop 2026 Hôtel Aston La Scala Nice
Comprehensive Point-of-Care Ultrasound Workshop 2026 Hôtel Aston La Scala Nice dimanche 27 septembre 2026.
Nice
Comprehensive Point-of-Care Ultrasound Workshop 2026
Hôtel Aston La Scala 12 avenue Félix Faure Nice Alpes-Maritimes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27
fin : 2026-10-01
Date(s) :
2026-09-27
Atelier complet sur l’échographie au point d’intervention 2026
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Hôtel Aston La Scala 12 avenue Félix Faure Nice 06000 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English : Comprehensive Point-of-Care Ultrasound Workshop 2026
For Experienced Emergency Physicians and sonographers
L’événement Comprehensive Point-of-Care Ultrasound Workshop 2026 Nice a été mis à jour le 2025-10-16 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur
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