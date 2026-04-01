Comprehensive Point-of-Care Ultrasound Workshop 2026 Hôtel Aston La Scala Nice

Nice

Comprehensive Point-of-Care Ultrasound Workshop 2026

Hôtel Aston La Scala 12 avenue Félix Faure Nice Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27

fin : 2026-10-01

Date(s) :

2026-09-27

Atelier complet sur l’échographie au point d’intervention 2026

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Hôtel Aston La Scala 12 avenue Félix Faure Nice 06000 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English : Comprehensive Point-of-Care Ultrasound Workshop 2026

For Experienced Emergency Physicians and sonographers

L’événement Comprehensive Point-of-Care Ultrasound Workshop 2026 Nice a été mis à jour le 2025-10-16 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur