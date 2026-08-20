Comprendre le Projet de Plan Pluriannuel de Travaux (PPPT), La Maison de l’Habitat Durable, Lille

Informations pratiques

Comprendre le Projet de Plan Pluriannuel de Travaux (PPPT) Jeudi 8 octobre, 17h30 La Maison de l’Habitat Durable Nord

Gratuit, sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-08T17:30:00+02:00 – 2026-10-08T18:30:00+02:00

Fin : 2026-10-08T17:30:00+02:00 – 2026-10-08T18:30:00+02:00

Comprendre le Projet de Plan Pluriannuel de Travaux (PPPT)

Le PPPT est une opportunité pour mieux connaître son immeuble, anticiper les travaux et lisser les dépenses. Cet atelier vous aide à comprendre le Plan Pluriannuel de Travaux, à lire un diagnostic, à en faire un outil de pilotage.

Jeudi 8 octobre 2026 – 17h30-19h30

Atelier

Lieu : MHD, 7 bis rue Racine, Lille

Inscription : sans inscription

La Maison de l’Habitat Durable 7 bis rue Racine 59000 Lille Lille 59900 Wazemmes Nord Hauts-de-France 03 59 00 03 59 http://www.maisonhabitatdurable.lillemetropole.fr https://www.maisonhabitatdurable-lillemetropole.fr/news/le-reseau-amelio-mobilise-pour-vous-conseiller;https://www.facebook.com/Amelio.habitat/;https://twitter.com/amelio_habitat;http://linkedin.com/company/amelio-habitat La Maison de l’Habitat Durable est ouverte à tous les habitants de la Métropole Européenne de Lille.

C’est le lieu unique et public pour vous aider à rénover votre logement : ateliers et réunions gratuites, conseils et accompagnements personnalisés…

C’est un lieu où chacun trouvera toutes les informations utiles et toutes les aides pour construire, rénover ou mieux habiter son logement.

Cet espace est dédié à tous les aspects de l’habitat durable : la performance énergétique, le confort, le cadre de vie, la santé, l’environnement, le climat, la solidarité, la participation des habitants, la lutte contre la précarité énergétique, etc.

C’est aussi un lieu d’excellence pour promouvoir la qualité architecturale, l’habitat écologique, et soutenir les filières professionnelles de l’éco-construction.

HORAIRES D’OUVERTURE

– Mardi de 9h à 12h00 et de 14h à 18h

– Mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h

– Samedi de 9h à 12h30 Ouvert au public

Atelier du réseau d’entraide des syndics bénévoles

AMELIO