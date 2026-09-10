Comprendre ma régularisation de charges et les annexes comptables, En ligne, Lille
lundi 5 octobre 2026 · En ligne · Lille
Informations pratiques
Comprendre ma régularisation de charges et les annexes comptables Lundi 5 octobre, 17h30 En ligne Nord
Gratuit, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-05T17:30:00+02:00 – 2026-10-05T18:30:00+02:00
Fin : 2026-10-05T17:30:00+02:00 – 2026-10-05T18:30:00+02:00
Comprendre ma régularisation de charges et les annexes comptables
Appels de fonds, soldes à payer, annexes comptables, répartition des dépenses, les documents adressés aux copropriétaires soulèvent souvent plus de questions qu’ils n’apportent de réponses. Savoir les lire est essentiel
Lundi 5 octobre 2026 – 17h30-18h30
Webinaire
Inscription :https://forms.cloud.microsoft/e/vCDRiHq2NE
Animé par : DACC
En ligne lille Lille Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://forms.cloud.microsoft/e/vCDRiHq2NE »}] [{« link »: « https://forms.cloud.microsoft/e/vCDRiHq2NE »}] https://forms.cloud.microsoft/e/vCDRiHq2NE
Webinaire
AMELIO
À voir aussi à Lille (Nord)
- MOULIN’âgeS, Salle Courmont, Lille 10 septembre 2026
- Maîtriser durablement les charges, La Maison de l’Habitat Durable, Lille 10 septembre 2026
- Flamenc’tonic’ cours cardio flamenco fitness Ibérica Seclin Hauts de France, Ibérica Centre de Culture Art et Danse, Lille 10 septembre 2026
- FLUX : Lumière sur la création régionale, L’hybride, Lille 10 septembre 2026
- Exposition – Une histoire de partage, Gare Saint-Sauveur, Lille 11 septembre 2026