Comprendre ma régularisation de charges et les annexes comptables, En ligne, Lille

Informations pratiques

Comprendre ma régularisation de charges et les annexes comptables Lundi 5 octobre, 17h30 En ligne Nord

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-05T17:30:00+02:00 – 2026-10-05T18:30:00+02:00

Fin : 2026-10-05T17:30:00+02:00 – 2026-10-05T18:30:00+02:00

Comprendre ma régularisation de charges et les annexes comptables

Appels de fonds, soldes à payer, annexes comptables, répartition des dépenses, les documents adressés aux copropriétaires soulèvent souvent plus de questions qu’ils n’apportent de réponses. Savoir les lire est essentiel

Lundi 5 octobre 2026 – 17h30-18h30

Webinaire

Inscription :https://forms.cloud.microsoft/e/vCDRiHq2NE

Animé par : DACC

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Webinaire

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