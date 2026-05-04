Comps concert Duo morrison movchan promenade musicale de l’Ukraine à l’Irlande Eglise de Comps Comps

Comps

Comps concert Duo morrison movchan promenade musicale de l’Ukraine à l’Irlande

Eglise de Comps Eglise Romane de comps Comps Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 18:00:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

Catherine Morrison violoncelle

Oleksandr Movchan accordéon

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Eglise de Comps Eglise Romane de comps Comps 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 09 86 98 compshistorique@orange.fr

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English :

Catherine Morrison: cello

Oleksandr Movchan: accordion

L’événement Comps concert Duo morrison movchan promenade musicale de l’Ukraine à l’Irlande Comps a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux