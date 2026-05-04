Comps concert Duo morrison movchan promenade musicale de l’Ukraine à l’Irlande Eglise de Comps Comps
Comps concert Duo morrison movchan promenade musicale de l’Ukraine à l’Irlande Eglise de Comps Comps dimanche 23 août 2026.
Comps
Comps concert Duo morrison movchan promenade musicale de l’Ukraine à l’Irlande
Eglise de Comps Eglise Romane de comps Comps Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 18:00:00
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-23
Catherine Morrison violoncelle
Oleksandr Movchan accordéon
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Eglise de Comps Eglise Romane de comps Comps 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 09 86 98 compshistorique@orange.fr
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English :
Catherine Morrison: cello
Oleksandr Movchan: accordion
L’événement Comps concert Duo morrison movchan promenade musicale de l’Ukraine à l’Irlande Comps a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux
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