Comps concert Groove et Grounds Eglise de Comps Comps
Comps concert Groove et Grounds Eglise de Comps Comps samedi 12 septembre 2026.
Comps
Comps concert Groove et Grounds
Eglise de Comps Eglise Romane de comps Comps Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 18:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Musique baroque
Elise Lancerotto harpe
Marine Beelen chant
Martin Bauer viole de gambe
.
Eglise de Comps Eglise Romane de comps Comps 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 09 86 98 compshistorique@orange.fr
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English :
Baroque music
Elise Lancerotto: harp
Marine Beelen: vocals
Martin Bauer: viola da gamba
L’événement Comps concert Groove et Grounds Comps a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux
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