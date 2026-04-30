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Comps concert Héritages musiques populaires et sacrées de la méditérranée Eglise de Comps Comps

Comps concert Héritages musiques populaires et sacrées de la méditérranée Eglise de Comps Comps jeudi 20 août 2026.

Lieu : Eglise de Comps

Adresse : Eglise Romane de comps

Ville : 26220 Comps

Département : Drôme

Début : jeudi 20 août 2026

Fin : jeudi 20 août 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Comps

Comps concert Héritages musiques populaires et sacrées de la méditérranée

Eglise de Comps Eglise Romane de comps Comps Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 18:00:00
fin : 2026-08-20

Date(s) :
2026-08-20

Volodia Kadosh lyre crétoise & oud
Pierre-Marie Chemla chant & percussion
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Eglise de Comps Eglise Romane de comps Comps 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 09 86 98  compshistorique@orange.fr

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English :

Volodia Kadosh: Cretan lyre & oud
Pierre-Marie Chemla: vocals & percussion

L’événement Comps concert Héritages musiques populaires et sacrées de la méditérranée Comps a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux

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