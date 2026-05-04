Comps concert Trio vocal féminin chants d’Anatolie et Géorgie Eglise de Comps Comps
Comps concert Trio vocal féminin chants d’Anatolie et Géorgie Eglise de Comps Comps samedi 29 août 2026.
Comps
Comps concert Trio vocal féminin chants d’Anatolie et Géorgie
Eglise de Comps Eglise Romane de comps Comps Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 18:00:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Anne Kaempf
Claire Andréani
Cécile Pagès
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Eglise de Comps Eglise Romane de comps Comps 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 09 86 98 compshistorique@orange.fr
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English :
Anne Kaempf
Claire Andréani
Cécile Pagès
L’événement Comps concert Trio vocal féminin chants d’Anatolie et Géorgie Comps a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux
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