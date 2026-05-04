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Comps concert Trio vocal féminin chants d’Anatolie et Géorgie Eglise de Comps Comps

Comps concert Trio vocal féminin chants d’Anatolie et Géorgie Eglise de Comps Comps samedi 29 août 2026.

Lieu : Eglise de Comps

Adresse : Eglise Romane de comps

Ville : 26220 Comps

Département : Drôme

Début : samedi 29 août 2026

Fin : samedi 29 août 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Comps

Comps concert Trio vocal féminin chants d’Anatolie et Géorgie

Eglise de Comps Eglise Romane de comps Comps Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 18:00:00
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-29

Anne Kaempf
Claire Andréani
Cécile Pagès
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Eglise de Comps Eglise Romane de comps Comps 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 09 86 98  compshistorique@orange.fr

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English :

Anne Kaempf
Claire Andréani
Cécile Pagès

L’événement Comps concert Trio vocal féminin chants d’Anatolie et Géorgie Comps a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux

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