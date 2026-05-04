Comps concert Trio vocal féminin chants d’Anatolie et Géorgie Eglise de Comps Comps

Comps

Comps concert Trio vocal féminin chants d’Anatolie et Géorgie

Eglise de Comps Eglise Romane de comps Comps Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 18:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Anne Kaempf

Claire Andréani

Cécile Pagès

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Eglise de Comps Eglise Romane de comps Comps 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 09 86 98 compshistorique@orange.fr

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English :

Anne Kaempf

Claire Andréani

Cécile Pagès

L’événement Comps concert Trio vocal féminin chants d’Anatolie et Géorgie Comps a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux