Comptines et jeux de doigts Kaysersberg Vignoble
Comptines et jeux de doigts Kaysersberg Vignoble lundi 16 novembre 2026.
Kaysersberg Vignoble
Comptines et jeux de doigts
2 avenue Georges Ferrenbach Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-11-16 10:00:00
fin : 2026-11-16 10:30:00
Date(s) :
2026-11-16
Un univers à découvrir: comptines et jeux de doigts pour les bout’choux dès 10 mois. Venez passer un agréable moment de douceur.
Ainsi font font font les petites marionnettes… , cet air on le connait. Faites découvrir à vos enfants de nouvelles comptines qui naturellement feront danser les dix doigts de vos bout’choux.
Dès 10 mois. Sur réservation. 0 .
2 avenue Georges Ferrenbach Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 35 35 mediatheque@cc-kaysersberg.fr
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English :
A world to discover: nursery rhymes and fingerplays for tots from 10 months. Come and spend a pleasant, gentle moment.
L’événement Comptines et jeux de doigts Kaysersberg Vignoble a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg
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