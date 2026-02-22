Comptines Toc toc toc Monsieur Pouce place du Champ de Mars Romans-sur-Isère
Comptines Toc toc toc Monsieur Pouce place du Champ de Mars Romans-sur-Isère samedi 23 mai 2026.
Romans-sur-Isère
Comptines Toc toc toc Monsieur Pouce
place du Champ de Mars Espace Canopée Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:30:00
fin : 2026-05-23 11:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Pomme de reinette et pomme d’api, Une souris verte… ça vous rappelle des souvenirs ? Venez partager comptines, berceuses, jeux de doigts et autres formulettes traditionnelles avec vos bibliothécaires.
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place du Champ de Mars Espace Canopée Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 72 79 70 mediatheque.beauvoir@valenceromansagglo.fr
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English :
Pomme de reinette et pomme d’api, Une souris verte… bring back memories? Come and share nursery rhymes, lullabies, fingerplays and other traditional sayings with your librarians.
L’événement Comptines Toc toc toc Monsieur Pouce Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-04-09 par Valence Romans Tourisme
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