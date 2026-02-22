Comptines Toc toc toc Monsieur Pouce place du Champ de Mars Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère

Comptines Toc toc toc Monsieur Pouce

place du Champ de Mars Espace Canopée Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 10:30:00

fin : 2026-05-23 11:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Pomme de reinette et pomme d’api, Une souris verte… ça vous rappelle des souvenirs ? Venez partager comptines, berceuses, jeux de doigts et autres formulettes traditionnelles avec vos bibliothécaires.

.

place du Champ de Mars Espace Canopée Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 72 79 70 mediatheque.beauvoir@valenceromansagglo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Pomme de reinette et pomme d’api, Une souris verte… bring back memories? Come and share nursery rhymes, lullabies, fingerplays and other traditional sayings with your librarians.

L’événement Comptines Toc toc toc Monsieur Pouce Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-04-09 par Valence Romans Tourisme