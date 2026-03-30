Concert 16 Horsepower + Elysian Fields + Before & After Club La Sirène La Rochelle
Concert 16 Horsepower + Elysian Fields + Before & After Club La Sirène La Rochelle samedi 6 juin 2026.
Concert 16 Horsepower + Elysian Fields + Before & After Club
La Sirène 111 Boulevard Émile Delmas La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 20:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
16 Horsepower est le groupe qui a fondamentalement bouleversé le paysage musical alternatif ancré dans les racines, en s’inspirant largement de l’intensité brute et des timbres du folk des Appalaches, du bluegrass, du gospel et de la country
.
La Sirène 111 Boulevard Émile Delmas La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 56 46 62 contact@la-sirene.fr
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English : Concert 16 Horsepower + Elysian Fields + Before & After Club
16 Horsepower is the band that fundamentally changed the roots-based alternative music landscape, drawing heavily on the raw intensity and timbres of Appalachian folk, bluegrass, gospel and country
L’événement Concert 16 Horsepower + Elysian Fields + Before & After Club La Rochelle a été mis à jour le 2026-03-25 par Nous La Rochelle
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