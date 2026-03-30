Concert 16 Horsepower + Elysian Fields + Before & After Club La Sirène La Rochelle

Concert 16 Horsepower + Elysian Fields + Before & After Club

La Sirène 111 Boulevard Émile Delmas La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 20:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

16 Horsepower est le groupe qui a fondamentalement bouleversé le paysage musical alternatif ancré dans les racines, en s’inspirant largement de l’intensité brute et des timbres du folk des Appalaches, du bluegrass, du gospel et de la country

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La Sirène 111 Boulevard Émile Delmas La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 56 46 62 contact@la-sirene.fr

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English : Concert 16 Horsepower + Elysian Fields + Before & After Club

16 Horsepower is the band that fundamentally changed the roots-based alternative music landscape, drawing heavily on the raw intensity and timbres of Appalachian folk, bluegrass, gospel and country

L’événement Concert 16 Horsepower + Elysian Fields + Before & After Club La Rochelle a été mis à jour le 2026-03-25 par Nous La Rochelle