CONCERT 2 TROMPETTES ET ORGUE Langogne
lundi 24 août 2026 · Langogne
Informations pratiques
Langogne
CONCERT 2 TROMPETTES ET ORGUE
Langogne Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-24
fin : 2026-08-24
Date(s) :
2026-08-24
L’ église de Langogne accueillera les trompettistes Suzanne Trouilleux et Jean-Baptiste Bresson ainsi que l’organiste Pierre Astor pour un moment musical. Ce concert permettra d’écouter des pièces de Bach, Haendel (Water Music), le célèbre concerto pour deux trompettes de Vivaldi…
Participation libre.
L’ église de Langogne accueillera les trompettistes Suzanne Trouilleux et Jean-Baptiste Bresson ainsi que l’organiste Pierre Astor pour un moment musical. Ce concert permettra d’écouter des pièces de Bach, Haendel (Water Music), le célèbre concerto pour deux trompettes de Vivaldi…
Participation libre. .
Langogne 48300 Lozère Occitanie jbbresson091@gmail.com
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English :
The Langogne Church will host trumpeters Suzanne Trouilleux and Jean-Baptiste Bresson, along with organist Pierre Astor, for a musical performance. This concert will feature works by Bach, Handel (Water Music), and Vivaldi’s famous concerto for two trumpets…
Admission is free.
L’événement CONCERT 2 TROMPETTES ET ORGUE Langogne a été mis à jour le 2026-08-12 par 48-OT Langogne
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