VIDE GRENIERS Langogne
VIDE GRENIERS Langogne dimanche 23 août 2026.
VIDE GRENIERS
Langogne Lozère
Tarif : 2 – 2 – EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 09:00:00
fin : 2026-08-23 18:00:00
Date(s) :
2026-08-23
L’association du Secours Populaire Français de Langogne organise un vide greniers en centre ville de Langogne.
Inscriptions auprès de l’Office de Tourisme de Langogne Margeride Grand Lac de Naussac.
Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 4 66 69 01 38 langogne@langogne.com
English :
The Secours Populaire Français association in Langogne is organizing a garage sale in Langogne town center.
Registration at the Langogne Margeride Grand Lac de Naussac Tourist Office.
L’événement VIDE GRENIERS Langogne a été mis à jour le 2026-03-04 par 48-OT Langogne