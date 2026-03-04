VIDE GRENIERS

Langogne Lozère

Tarif : 2 – 2 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 09:00:00

fin : 2026-08-23 18:00:00

Date(s) :

2026-08-23

L’association du Secours Populaire Français de Langogne organise un vide greniers en centre ville de Langogne.

Inscriptions auprès de l’Office de Tourisme de Langogne Margeride Grand Lac de Naussac.

Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 4 66 69 01 38 langogne@langogne.com

English :

The Secours Populaire Français association in Langogne is organizing a garage sale in Langogne town center.

Registration at the Langogne Margeride Grand Lac de Naussac Tourist Office.

