Informations pratiques

Langogne

CONCERT BAROQUE CLAVECIN

Langogne Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 19:00:00

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-08-18

Concert baroque de clavecin, interprété par Louis-Avit Colombier, claveciniste et improvisateur baroque.

Au programme Bach, Purcell, Rameau, Scarlatti, ,… et des improvisations autour d’œuvres des compositeurs du programme comme à l’époque baroque.

Participation libre.

Concert baroque de clavecin, interprété par Louis-Avit Colombier, claveciniste et improvisateur baroque.

Au programme Bach, Purcell, Rameau, Scarlatti, ,… et des improvisations autour d’œuvres des compositeurs du programme comme à l’époque baroque.

Louis-Avit Colombier, a été formé au Conservatoire à Rayonnement Régional de Montpellier avant d’intégrer le Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon, puis admis à la prestigieuse Haute École de Musique de Genève.

Au-delà de l’interprétation des grandes œuvres du répertoire, Louis-Avit Colombier proposera également des improvisations, renouant avec une tradition essentielle de l’époque baroque.

Le jeune artiste cherche à redonner au clavecin toute sa spontanéité et sa liberté expressive. Son approche vivante et inventive permet au public de redécouvrir l’instrument sous un jour plus libre, loin d’une interprétation strictement académique.

Participation libre. .

Langogne 48300 Lozère Occitanie contact@resonances-baroques.fr

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English :

Baroque harpsichord concert, performed by Louis-Avit Colombier, harpsichordist and Baroque improviser.

The program features works by Bach, Purcell, Rameau, Scarlatti, and others, as well as improvisations based on works by the composers featured in the program and other Baroque-era composers.

Admission is by donation.

L’événement CONCERT BAROQUE CLAVECIN Langogne a été mis à jour le 2026-07-08 par 48-OT Langogne