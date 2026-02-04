FOIRE AUX LIVRES

Langogne Lozère

Tarif : 1.5 – 1.5 – EUR

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 08:30:00

fin : 2026-08-12 17:00:00

Date(s) :

2026-08-12

L’ Association A.C.A (commerçants et artisans) organise sa tradionnelle Foire aux livres, disques, CD, vieux papiers sous la Halle aux grains de Langogne.

Inscriptions obligatoire auprés de l’Office de Tourisme de Langogne.

Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 4 66 69 01 38 acalangogne@gmail.com

English :

The Association A.C.A (shopkeepers and craftsmen) is organizing its traditional Foire aux livres, disques, CDs, vieux papiers under the Halle aux grains in Langogne.

Registration required at the Langogne Tourist Office.

L’événement FOIRE AUX LIVRES Langogne a été mis à jour le 2026-02-04 par 48-OT Langogne