FOIRE AUX LIVRES Langogne
Tarif : 1.5 – 1.5 – EUR
Début : 2026-08-12 08:30:00
fin : 2026-08-12 17:00:00
2026-08-12
L’ Association A.C.A (commerçants et artisans) organise sa tradionnelle Foire aux livres, disques, CD, vieux papiers sous la Halle aux grains de Langogne.
Inscriptions obligatoire auprés de l’Office de Tourisme de Langogne.
Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 4 66 69 01 38 acalangogne@gmail.com
English :
The Association A.C.A (shopkeepers and craftsmen) is organizing its traditional Foire aux livres, disques, CDs, vieux papiers under the Halle aux grains in Langogne.
Registration required at the Langogne Tourist Office.
