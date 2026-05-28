CONFÉRENCE LA TRANSHUMANCE SUR LES HAUTES TERRES DU GÉVAUDAN Langogne
CONFÉRENCE LA TRANSHUMANCE SUR LES HAUTES TERRES DU GÉVAUDAN Langogne jeudi 20 août 2026.
Langogne
CONFÉRENCE LA TRANSHUMANCE SUR LES HAUTES TERRES DU GÉVAUDAN
11 Boulevard de Gaulle Langogne Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 20:30:00
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
La transhumance tradition incontournable sur le plateau de l’Aubrac, situé à la jonction de trois départements l’Aveyron, le Cantal et la Lozère.
La montée des vaches vers les pâturages d’altitude, où elles rejoignent leurs petits veaux pour profiter des beaux jours jusqu’au mois d’octobre au minimum.
Conférence animée par Jean-Louis BEDOS.
Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme.
La transhumance tradition incontournable sur le plateau de l’Aubrac, situé à la jonction de trois départements l’Aveyron, le Cantal et la Lozère.
La montée des vaches vers les pâturages d’altitude, où elles rejoignent leurs petits veaux pour profiter des beaux jours jusqu’au mois d’octobre au minimum.
Conférence animée par Jean-Louis BEDOS.
Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme, places limitées.
Proposée par la Médiathèque du Haut-Allier en partenariat avec Les Amis du Patrimoine. .
11 Boulevard de Gaulle Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 4 66 69 01 38 langogne@langogne.com
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English :
Transhumance is an unavoidable tradition on the Aubrac plateau, located at the junction of three départements: Aveyron, Cantal and Lozère.
Cows make their way up to high-altitude pastures, where they join their young calves to enjoy the fine weather until at least October.
Lecture by Jean-Louis BEDOS.
Reservations required at the Tourist Office.
L’événement CONFÉRENCE LA TRANSHUMANCE SUR LES HAUTES TERRES DU GÉVAUDAN Langogne a été mis à jour le 2026-05-28 par 48-OT Langogne
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