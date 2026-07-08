Informations pratiques

Épinal

Concert 200 voix pour Goldman

7 Av. de Saint-Dié Épinal Vosges

Tarif : – – EUR

38

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2027-04-10 20:30:00

fin : 2027-04-10 22:30:00

Date(s) :

2027-04-10

Fermez les yeux et laissez-vous emporter par la voix sincère et bouleversante de Flo Gallo. Une voix si proche de celle de Goldman qu’elle en devient troublante d’émotion.

Entouré de 200 choristes, replongez dans les plus belles chansons de Jean-Jacques Goldman, celles gravées à jamais dans nos cœurs Envole-moi, Encore un matin, Je te donne, Quand la musique est bonne… Autant de titres intemporels qui réveillent les souvenirs et rassemblent toutes les générations.

Musicien passionné, comme son idole, Flo vous embarque dans une parenthèse musicale intense, chaleureuse et inoubliable… qui ne laissera personne indifférent.Tout public

38 .

7 Av. de Saint-Dié Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 26 97 84 43

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English :

Close your eyes and let yourself be carried away by Flo Gallo’s sincere and moving voice. A voice so similar to Goldman’s that it becomes deeply moving.

Surrounded by 200 backup singers, immerse yourself once again in Jean-Jacques Goldman’s most beautiful songs—the ones forever etched in our hearts: “Envole-moi,” “Encore un matin,” “Je te donne,” “Quand la musique est bonne”… So many timeless classics that bring back memories and bring together all generations.

A passionate musician, just like his idol, Flo takes you on an intense, warm, and unforgettable musical journey… one that will leave no one indifferent.

L’événement Concert 200 voix pour Goldman Épinal a été mis à jour le 2026-06-30 par OT EPINAL ET SA REGION