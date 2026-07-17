concert : 63OG, FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines, Lille
mercredi 7 octobre 2026 · FLOW - Centre Eurorégional des Cultures Urbaines · Lille
Informations pratiques
concert : 63OG Mercredi 7 octobre, 20h00 FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines Nord
25€ – Billetterie en ligne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-07T20:00:00+02:00 – 2026-10-07T22:30:00+02:00
Fin : 2026-10-07T20:00:00+02:00 – 2026-10-07T22:30:00+02:00
63OG est un artiste d’origine camerounaise, membre du groupe 63 WÅ. Le rappeur développe sa carrière en étant influencé par des artistes provenant d’outre-Atlantique comme Chief Keef, Playboi Carti ou encore Young Nudy.
Lors de son lycée, il part aux Etats-Unis dans l’optique de faire carrière dans le basket-ball. Il se concentre ensuite sur la musique dans laquelle on retrouve ses influences américaines, jonglant entre français et anglais avec une aisance déconcertante.
Après une année 2024 intense qui l’a vu monter en puissance, 63OG franchit un nouveau cap en 2025 avec un show SOLD OUT à la Cigale et son premier Olympia en 2026 !
FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines 1 rue de Fontenoy, Lille Lille 59033 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France 03 62 14 59 52 https://www.flow.lille.fr [{« type »: « link », « value »: « https://agauchedelalune.tickandyou.com/home/2957-63og.html »}] Le FLOW est l’équipement de la Ville dédié aux cultures urbaines.
Le spécialiste du DMV flow, 63OG sera en concert au Flow à Lille en octobre 2026 !
zacchari thurel
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