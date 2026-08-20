UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Amiens

Concert à Amiens : Ravel, Debussy, Cantemir, Mozart, Vivaldi, Bach, Doppler, Piazzolla, Waxmann, Eglise St Leu, Amiens

jeudi 17 septembre 2026 · Eglise St Leu · Amiens

Concert à Amiens : Ravel, Debussy, Cantemir, Mozart, Vivaldi, Bach, Doppler, Piazzolla, Waxmann, Eglise St Leu, Amiens

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
jeudi 17 septembre 2026
Lieu
Eglise St Leu
Adresse
Rue St Leu 80000 Amiens
Ville
80000 Amiens
Département
Somme
Tarif
de 20 à 30€

Concert à Amiens : Ravel, Debussy, Cantemir, Mozart, Vivaldi, Bach, Doppler, Piazzolla, Waxmann Jeudi 17 septembre, 20h00 Eglise St Leu Somme

de 20 à 30€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-17T20:00:00+02:00 – 2026-09-17T21:15:00+02:00
Fin : 2026-09-17T20:00:00+02:00 – 2026-09-17T21:15:00+02:00

Vivez un concert à Amiens d’exception avec l’Ensemble Musicâme France !

Plongez au cœur de la musique classique le temps d’une soirée inoubliable. Un événement à ne pas manquer, mené par cinq virtuoses au sein de la magnifique église Saint-Leu.

️ Réservez votre soirée dès aujourd’hui !

Programme:

  • M.Ravel : Bolero
  • C.Debussy : Prélude à l’après-midi d’un faune
  • D.Cantemir : Pesrev Buselik (Musique classique ottomane)
  • W.A.Mozart : Concerto pour flûte en Ré Maj – Allegro aperto
  • A.Vivaldi : Les Quatre Saisons : L’été – Final
  • Bach/Ackmann : Concerto en Ré min. pour 2 violons – Version Jazz
  • F.Doppler : Fantaisie sur des airs Valaques
  • A.Piazzolla : Oblivion
  • F.Waxmann : Fantaisie sur l’opéra Carmen

Ensemble Musicâme Paris
L’Ensemble Musicâme France est un orchestre de chambre dont la particularité est qu’il s’organise comme un collectif. Soucieux d’offrir à son public une expérience musicale unique et incomparable, il réunit des musiciens internationaux et locaux de haute volée issus de grandes formations. Présent dans plus de 100 villes à travers le monde, l’Ensemble Musicâme France défend une musique qui touche le cœur et élève l’esprit au-delà des frontières.

Eglise St Leu Rue St Leu 80000 Amiens Amiens 80000 Somme Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://musicamefrance.com/concert/concert-a-amiens-mozart-vivaldi-debussy/ »}]
Concert d’exception à l’Église St-Leu d’Amiens le 17 sept à 20h ! 5 musiciens pour de grands chefs-d’œuvre. Réservez dès maintenant !

Musicâme France Production

À voir aussi à Amiens (Somme)