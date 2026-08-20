Concert à Amiens : Ravel, Debussy, Cantemir, Mozart, Vivaldi, Bach, Doppler, Piazzolla, Waxmann, Eglise St Leu, Amiens
jeudi 17 septembre 2026 · Eglise St Leu · Amiens
Informations pratiques
Concert à Amiens : Ravel, Debussy, Cantemir, Mozart, Vivaldi, Bach, Doppler, Piazzolla, Waxmann Jeudi 17 septembre, 20h00 Eglise St Leu Somme
de 20 à 30€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-17T20:00:00+02:00 – 2026-09-17T21:15:00+02:00
Fin : 2026-09-17T20:00:00+02:00 – 2026-09-17T21:15:00+02:00
Vivez un concert à Amiens d’exception avec l’Ensemble Musicâme France !
Plongez au cœur de la musique classique le temps d’une soirée inoubliable. Un événement à ne pas manquer, mené par cinq virtuoses au sein de la magnifique église Saint-Leu.
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Programme:
- M.Ravel : Bolero
- C.Debussy : Prélude à l’après-midi d’un faune
- D.Cantemir : Pesrev Buselik (Musique classique ottomane)
- W.A.Mozart : Concerto pour flûte en Ré Maj – Allegro aperto
- A.Vivaldi : Les Quatre Saisons : L’été – Final
- Bach/Ackmann : Concerto en Ré min. pour 2 violons – Version Jazz
- F.Doppler : Fantaisie sur des airs Valaques
- A.Piazzolla : Oblivion
- F.Waxmann : Fantaisie sur l’opéra Carmen
Ensemble Musicâme Paris
L’Ensemble Musicâme France est un orchestre de chambre dont la particularité est qu’il s’organise comme un collectif. Soucieux d’offrir à son public une expérience musicale unique et incomparable, il réunit des musiciens internationaux et locaux de haute volée issus de grandes formations. Présent dans plus de 100 villes à travers le monde, l’Ensemble Musicâme France défend une musique qui touche le cœur et élève l’esprit au-delà des frontières.
Eglise St Leu Rue St Leu 80000 Amiens Amiens 80000 Somme Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://musicamefrance.com/concert/concert-a-amiens-mozart-vivaldi-debussy/ »}]
Concert d’exception à l’Église St-Leu d’Amiens le 17 sept à 20h ! 5 musiciens pour de grands chefs-d’œuvre. Réservez dès maintenant !
Musicâme France Production
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