Concert à Amiens : Ravel, Debussy, Cantemir, Mozart, Vivaldi, Bach, Doppler, Piazzolla, Waxmann, Eglise St Leu, Amiens

Informations pratiques

Concert à Amiens : Ravel, Debussy, Cantemir, Mozart, Vivaldi, Bach, Doppler, Piazzolla, Waxmann Jeudi 17 septembre, 20h00 Eglise St Leu Somme

de 20 à 30€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-17T20:00:00+02:00 – 2026-09-17T21:15:00+02:00

Fin : 2026-09-17T20:00:00+02:00 – 2026-09-17T21:15:00+02:00

Vivez un concert à Amiens d’exception avec l’Ensemble Musicâme France !

Plongez au cœur de la musique classique le temps d’une soirée inoubliable. Un événement à ne pas manquer, mené par cinq virtuoses au sein de la magnifique église Saint-Leu.

️ Réservez votre soirée dès aujourd’hui !

Programme:

M.Ravel : Bolero

C.Debussy : Prélude à l’après-midi d’un faune

D.Cantemir : Pesrev Buselik (Musique classique ottomane)

W.A.Mozart : Concerto pour flûte en Ré Maj – Allegro aperto

A.Vivaldi : Les Quatre Saisons : L’été – Final

Bach/Ackmann : Concerto en Ré min. pour 2 violons – Version Jazz

F.Doppler : Fantaisie sur des airs Valaques

A.Piazzolla : Oblivion

F.Waxmann : Fantaisie sur l’opéra Carmen

Ensemble Musicâme Paris

L’Ensemble Musicâme France est un orchestre de chambre dont la particularité est qu’il s’organise comme un collectif. Soucieux d’offrir à son public une expérience musicale unique et incomparable, il réunit des musiciens internationaux et locaux de haute volée issus de grandes formations. Présent dans plus de 100 villes à travers le monde, l’Ensemble Musicâme France défend une musique qui touche le cœur et élève l’esprit au-delà des frontières.

Eglise St Leu Rue St Leu 80000 Amiens Amiens 80000 Somme Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://musicamefrance.com/concert/concert-a-amiens-mozart-vivaldi-debussy/ »}]

Concert d’exception à l’Église St-Leu d’Amiens le 17 sept à 20h ! 5 musiciens pour de grands chefs-d’œuvre. Réservez dès maintenant !

Musicâme France Production