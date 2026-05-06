Concert à Armentières: Rossini, Vivaldi, Tchaikovsky, Taffanel, Bizet, Aznavour, Saint-Saëns, Ibert, Poulenc, Ravel Eglise Saint-Vaast Armentières Dimanche 7 juin, 17h00 Tarif 30 € Catégorie Prestige Placement privilégié au plus près des artistes, pour une immersion musicale incomparable

Tarif 25 € Catégorie Essentielle Placement au centre pour profiter pleinement du concert

Réservez pour le concert Musicâme à Armentières le 7 juin à 17h. Une immersion musicale entre classique et émotion à l’Église Saint-Vaast.

Venez rencontrer l’Ensemble Musicâme France dans la sublime Église Saint-Vaast pour vivre un concert de musique classique exceptionnel à Armentières. Accompagné de cinq musiciens d’exception, l’Ensemble Musicâme France vous fera vivre une soirée unique et inoubliable.

**Programme:**

* G.Rossini : Guillaume Tell – Ouverture

* A.Vivaldi: les 4 saisons – l’été : Finale

* P.I.Tchaikovsky: Valse sentimentale

* P.Taffanel: Nocturne & Allegro scherzando

* G.Bizet: Menuet & Farandole

* C.Aznavour: La bohème

* C.Saint-Saëns: Le cygne (Le carnaval des animaux)

* J.Ibert: concerto pour flûte – Allegro scherzando

* F.Poulenc: Cantinela

* M.Ravel: Rhapsodie de concert : Tzigane

** Ensemble Musicâme France **

Issam Garfi Flûte, Hrashya Avanesyan Violon-Solo, Sébastien Greliak 2nd Violon, Cécile Vindrios Alto, Lionel Allemand Cello

_L’Ensemble Musicâme France est un orchestre de chambre dont la particularité est qu’il s’organise comme un collectif. Soucieux d’offrir à son public une expérience musicale unique et incomparable, il réunit des musiciens internationaux et locaux de haute volée issus de grandes formations. Présent dans plus de 100 villes à travers le monde, l’Ensemble Musicâme France défend une musique qui touche le cœur et élève l’esprit au-delà des frontières._

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-07T17:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-07T18:15:00.000+02:00

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https://musicamefrance.com/concert/concert-a-armentieres-musicame-france/

Eglise Saint-Vaast 22 place Saint-Vaast Armentières Armentières 59280 Nord



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