Concert à chœur ouvert, Centre hospitalier de la Dracénie, Draguignan
Concert à chœur ouvert, Centre hospitalier de la Dracénie, Draguignan mercredi 17 juin 2026.
Concert à chœur ouvert Mercredi 17 juin, 13h30 Centre hospitalier de la Dracénie Var
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-17T13:30:00+02:00 – 2026-06-17T16:30:00+02:00
Fin : 2026-06-17T13:30:00+02:00 – 2026-06-17T16:30:00+02:00
L’association Phonambule organise un concert à choeur ouvert : chant choral et chants solitses dans les espaces communs avec au prgramme « Envole-moi » de JJ Goldman, « Hegoak », un chant traditionnel basque..
Programme :
13h30 : la chorale « Les voix de l’Estourny » ainsi que les solistes de Mathilde et Hugo Martin dans le hall et les jardins du Centre Hospitalier de Draguignan
15h : battle de chansons en pédiatrie
Et déambulation des musiciens dans les services
L’évènement est en partenariat avec l’association Chant Libre MMH
Autre temps fort :
Mardi 26 mai de 14h à 16h30, duo Phonambule au chevet de nos aînés de la Résidence du Malmont
Centre hospitalier de la Dracénie Route de Montferrat, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 94 60 50 00 https://www.ch-dracenie.fr/ Le Centre hospitalier de la Dracénie est situé Route de Montferrat, à Draguignan, commune française, chef-lieu du département du Var et située dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Concert de l’association Phonambule
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