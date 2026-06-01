Concert à chœur ouvert, Centre hospitalier de la Dracénie, Draguignan

Concert à chœur ouvert Mercredi 17 juin, 13h30 Centre hospitalier de la Dracénie Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-17T13:30:00+02:00 – 2026-06-17T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-17T13:30:00+02:00 – 2026-06-17T16:30:00+02:00

L’association Phonambule organise un concert à choeur ouvert : chant choral et chants solitses dans les espaces communs avec au prgramme « Envole-moi » de JJ Goldman, « Hegoak », un chant traditionnel basque..

Programme :

13h30 : la chorale « Les voix de l’Estourny » ainsi que les solistes de Mathilde et Hugo Martin dans le hall et les jardins du Centre Hospitalier de Draguignan

15h : battle de chansons en pédiatrie

Et déambulation des musiciens dans les services

L’évènement est en partenariat avec l’association Chant Libre MMH

Autre temps fort :

Mardi 26 mai de 14h à 16h30, duo Phonambule au chevet de nos aînés de la Résidence du Malmont

Centre hospitalier de la Dracénie Route de Montferrat, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 94 60 50 00 https://www.ch-dracenie.fr/ Le Centre hospitalier de la Dracénie est situé Route de Montferrat, à Draguignan, commune française, chef-lieu du département du Var et située dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Concert de l’association Phonambule