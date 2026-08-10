Concert à la Boule d’Or La nuit des Temps (+DJ set) La Boule d’Or Auberge créative Clamecy
jeudi 27 août 2026 · La Boule d'Or Auberge créative · Clamecy
Informations pratiques
Clamecy
Concert à la Boule d’Or La nuit des Temps (+DJ set)
La Boule d’Or Auberge créative 5 Place de Bethléem Clamecy Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 19:00:00
fin : 2026-08-27 23:00:00
Date(s) :
2026-08-27
Post-jazz documentaire
La Nuit des Temps est un concert documentaire où la parole des habitants rencontre la musique live de Grégoire Terrier et Alexis Bossard. À travers une enquête sonore sur les traditions et les sagesses anciennes, le duo transforme les récits d’un territoire en une transe musicale organique et universelle. Une expérience auditive alliant musique post-jazz et valorisation de notre patrimoine sonore, pour réenchanter notre monde. Avant la rentrée, une soirée à rallonge, un dancefloor sous les étoiles avec plusieurs dj set surprise !
Dans le bar d’été de LA BOULE D’OR Ouverture des portes 17h, début de l’évènement 19h ** Entrée à prix libre libre ** .
La Boule d’Or Auberge créative 5 Place de Bethléem Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté progbouledor@proton.me
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English : Concert à la Boule d’Or La nuit des Temps (+DJ set)
L’événement Concert à la Boule d’Or La nuit des Temps (+DJ set) Clamecy a été mis à jour le 2026-08-06 par OT Clamecy Haut Nivernais
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