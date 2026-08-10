UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Clamecy

Concert à la Boule d’Or La nuit des Temps (+DJ set) La Boule d’Or Auberge créative Clamecy

jeudi 27 août 2026 · La Boule d'Or Auberge créative · Clamecy

Concert à la Boule d’Or La nuit des Temps (+DJ set) La Boule d’Or Auberge créative Clamecy

Informations pratiques

Début
jeudi 27 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
La Boule d'Or Auberge créative
Adresse
5 Place de Bethléem
Ville
58500 Clamecy
Département
Nièvre
Tarif

Clamecy

Concert à la Boule d’Or La nuit des Temps (+DJ set)

La Boule d’Or Auberge créative 5 Place de Bethléem Clamecy Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 19:00:00
fin : 2026-08-27 23:00:00

Date(s) :
2026-08-27

Post-jazz documentaire
La Nuit des Temps est un concert documentaire où la parole des habitants rencontre la musique live de Grégoire Terrier et Alexis Bossard. À travers une enquête sonore sur les traditions et les sagesses anciennes, le duo transforme les récits d’un territoire en une transe musicale organique et universelle. Une expérience auditive alliant musique post-jazz et valorisation de notre patrimoine sonore, pour réenchanter notre monde. Avant la rentrée, une soirée à rallonge, un dancefloor sous les étoiles avec plusieurs dj set surprise !
Dans le bar d’été de LA BOULE D’OR Ouverture des portes 17h, début de l’évènement 19h ** Entrée à prix libre libre **   .

La Boule d’Or Auberge créative 5 Place de Bethléem Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté   progbouledor@proton.me

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert à la Boule d’Or La nuit des Temps (+DJ set)

L’événement Concert à la Boule d’Or La nuit des Temps (+DJ set) Clamecy a été mis à jour le 2026-08-06 par OT Clamecy Haut Nivernais

À voir aussi à Clamecy (Nièvre)