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Concert à la Boule d’Or Rando Verdo La Boule d’Or Auberge créative Clamecy

jeudi 13 août 2026 · La Boule d'Or Auberge créative · Clamecy

Concert à la Boule d’Or Rando Verdo La Boule d’Or Auberge créative Clamecy

Informations pratiques

Début
jeudi 13 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
La Boule d'Or Auberge créative
Adresse
5 Place de Bethléem
Ville
58500 Clamecy
Département
Nièvre
Tarif

Clamecy

Concert à la Boule d’Or Rando Verdo

La Boule d’Or Auberge créative 5 Place de Bethléem Clamecy Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 19:00:00
fin : 2026-08-13 22:00:00

Date(s) :
2026-08-13

Fusion trip-hop break beat kraut expe
Rando Verdo est un duo composé de Sim Tranber (La Station Rose, Echo des Cimes, Jam de Cul) magicien des machines et guitariste et de Raph AER aka Rafstas (La Station Rose, Bande Ambiante, Position Libre), batteur coulisseur de trombone et machiniste minimaliste. Le duo propose une session live progressive et continue, jouant avec les tempos et les styles pour vous embarquer sur un dancefloor animé par des phases fusion trip hop, kraut, breakbeat, jungle
Rando comme une Rando, Verdo comme un verre d’eau, bien rempli. Dans le bar d’été de LA BOULE D’OR
Ouverture des portes 17h, début de l’évènement 19h (fermeture du bar 21h00) ** Entrée à prix libre libre **   .

La Boule d’Or Auberge créative 5 Place de Bethléem Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté   progbouledor@proton.me

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English : Concert à la Boule d’Or Rando Verdo

L’événement Concert à la Boule d’Or Rando Verdo Clamecy a été mis à jour le 2026-08-06 par OT Clamecy Haut Nivernais

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