Concert à la Boule d’Or Rando Verdo La Boule d’Or Auberge créative Clamecy

Informations pratiques

Clamecy

Concert à la Boule d’Or Rando Verdo

La Boule d’Or Auberge créative 5 Place de Bethléem Clamecy Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 19:00:00

fin : 2026-08-13 22:00:00

Date(s) :

2026-08-13

Fusion trip-hop break beat kraut expe

Rando Verdo est un duo composé de Sim Tranber (La Station Rose, Echo des Cimes, Jam de Cul) magicien des machines et guitariste et de Raph AER aka Rafstas (La Station Rose, Bande Ambiante, Position Libre), batteur coulisseur de trombone et machiniste minimaliste. Le duo propose une session live progressive et continue, jouant avec les tempos et les styles pour vous embarquer sur un dancefloor animé par des phases fusion trip hop, kraut, breakbeat, jungle

Rando comme une Rando, Verdo comme un verre d’eau, bien rempli. Dans le bar d’été de LA BOULE D’OR

Ouverture des portes 17h, début de l’évènement 19h (fermeture du bar 21h00) ** Entrée à prix libre libre ** .

La Boule d’Or Auberge créative 5 Place de Bethléem Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté progbouledor@proton.me

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert à la Boule d’Or Rando Verdo

L’événement Concert à la Boule d’Or Rando Verdo Clamecy a été mis à jour le 2026-08-06 par OT Clamecy Haut Nivernais