Concert à la Boule d’Or Rando Verdo La Boule d’Or Auberge créative Clamecy
jeudi 13 août 2026 · La Boule d'Or Auberge créative · Clamecy
Informations pratiques
Clamecy
Concert à la Boule d’Or Rando Verdo
La Boule d’Or Auberge créative 5 Place de Bethléem Clamecy Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 19:00:00
fin : 2026-08-13 22:00:00
Date(s) :
2026-08-13
Fusion trip-hop break beat kraut expe
Rando Verdo est un duo composé de Sim Tranber (La Station Rose, Echo des Cimes, Jam de Cul) magicien des machines et guitariste et de Raph AER aka Rafstas (La Station Rose, Bande Ambiante, Position Libre), batteur coulisseur de trombone et machiniste minimaliste. Le duo propose une session live progressive et continue, jouant avec les tempos et les styles pour vous embarquer sur un dancefloor animé par des phases fusion trip hop, kraut, breakbeat, jungle
Rando comme une Rando, Verdo comme un verre d’eau, bien rempli. Dans le bar d’été de LA BOULE D’OR
Ouverture des portes 17h, début de l’évènement 19h (fermeture du bar 21h00) ** Entrée à prix libre libre ** .
La Boule d’Or Auberge créative 5 Place de Bethléem Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté progbouledor@proton.me
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English : Concert à la Boule d’Or Rando Verdo
L’événement Concert à la Boule d’Or Rando Verdo Clamecy a été mis à jour le 2026-08-06 par OT Clamecy Haut Nivernais
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