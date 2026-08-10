Soirée lecture dans la chapelle de la Boule d’Or Adriana Breviglieri- Aldo Qureshi La Boule d’Or Auberge créative Clamecy

Informations pratiques

Clamecy

Soirée lecture dans la chapelle de la Boule d’Or Adriana Breviglieri- Aldo Qureshi

La Boule d’Or Auberge créative 5 Place de Bethléem Clamecy Nièvre

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 19:00:00

fin : 2026-08-12 22:00:00

Date(s) :

2026-08-12

Littérature série Z

Soirée lecture dans la chapelle avec deux troublions de la littérature contemporaine française.

Adriana Breviglieri écrit de courts textes de fiction, intimes et politiques, comiques et trash, inspirés parl’univers gore et décalé du bodyhorror, prenant leur source dans l’horreur de la vraie vie.

Aldo Qureshi écrit de la poésie sale et stupide. Les quelques recueils publiés depuis 2018 (7 au total) sont à ranger dans le genre psychotronique, c’est-à-dire un sous-genre improbable et grotesque. Puisant son inspiration aussi bien dans le cinéma bis que dans le manga trash, les pubs des années 90 et le catalogue de la Redoute, il n’a pas de message à faire passer.

Soirée exceptionnelle dans la chapelle de la boule d’or Ouverture de portes 18h début de l’évènement 19h .

La Boule d’Or Auberge créative 5 Place de Bethléem Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté progbouledor@proton.me

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English : Soirée lecture dans la chapelle de la Boule d’Or Adriana Breviglieri- Aldo Qureshi

L’événement Soirée lecture dans la chapelle de la Boule d’Or Adriana Breviglieri- Aldo Qureshi Clamecy a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Clamecy Haut Nivernais