Concert à La Brasserie Corrézienne DJ deuxième Marcillac-la-Croze
vendredi 3 juillet 2026 · Marcillac-la-Croze
Informations pratiques
Marcillac-la-Croze
Concert à La Brasserie Corrézienne DJ deuxième
Le Noual Marcillac-la-Croze Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 19:00:00
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
Venez passer un moment convivial et festif à La Brasserie Corrézienne, en dégustant les bières faites sur place, autour d’un bon repas et de l’animation musicale DJ deuxième .
Le Noual Marcillac-la-Croze 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 28 69 05
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English : Concert à La Brasserie Corrézienne DJ deuxième
L’événement Concert à La Brasserie Corrézienne DJ deuxième Marcillac-la-Croze a été mis à jour le 2026-06-24 par Corrèze Tourisme
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