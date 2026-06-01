Concert à la Capitainerie Quai Pierre de Coubertin Château-Gontier-sur-Mayenne vendredi 19 juin 2026.

Château-Gontier-sur-Mayenne

Concert à la Capitainerie

Quai Pierre de Coubertin La Capitainerie Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 19:00:00

fin : 2026-08-14 21:00:00

Date(s) :

2026-06-19 2026-06-26 2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

Concert tous les vendredis soirs à la guinguette la Capitainerie, en bord de rivière à Château-Gontier sur Mayenne

CONCERT GRATUIT À LA CAPITAINERIE !

Tous les vendredis de juin à août

A partir de 19h00

La Capitainerie Port de plaisance

Quai Pierre de Coubertin 53200 Château-Gontier

Ambiance conviviale en bord de Mayenne, musique live, coucher de soleil et bonne humeur garantie !

Concert gratuit

Consommation au bar & restauration sur place

Venez chanter, vibrer et partager un beau moment musical avec nous ! .

Quai Pierre de Coubertin La Capitainerie Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 12 80 01

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English :

Concert every Friday evening at the guinguette la Capitainerie, on the banks of the river at Château-Gontier sur Mayenne

L’événement Concert à la Capitainerie Château-Gontier-sur-Mayenne a été mis à jour le 2026-06-09 par SUD MAYENNE