Concert à la Capitainerie Quai Pierre de Coubertin Château-Gontier-sur-Mayenne
Concert à la Capitainerie Quai Pierre de Coubertin Château-Gontier-sur-Mayenne vendredi 19 juin 2026.
Château-Gontier-sur-Mayenne
Concert à la Capitainerie
Quai Pierre de Coubertin La Capitainerie Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:00:00
fin : 2026-08-14 21:00:00
Date(s) :
2026-06-19 2026-06-26 2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28
Concert tous les vendredis soirs à la guinguette la Capitainerie, en bord de rivière à Château-Gontier sur Mayenne
CONCERT GRATUIT À LA CAPITAINERIE !
Tous les vendredis de juin à août
A partir de 19h00
La Capitainerie Port de plaisance
Quai Pierre de Coubertin 53200 Château-Gontier
Ambiance conviviale en bord de Mayenne, musique live, coucher de soleil et bonne humeur garantie !
Concert gratuit
Consommation au bar & restauration sur place
Venez chanter, vibrer et partager un beau moment musical avec nous ! .
Quai Pierre de Coubertin La Capitainerie Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 12 80 01
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English :
Concert every Friday evening at the guinguette la Capitainerie, on the banks of the river at Château-Gontier sur Mayenne
L’événement Concert à la Capitainerie Château-Gontier-sur-Mayenne a été mis à jour le 2026-06-09 par SUD MAYENNE
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