Concert à la Guinguette d’Isis Flora Estel Swingtet Les Jardins d’Isis Angoulême

Informations pratiques

Angoulême

Concert à la Guinguette d’Isis Flora Estel Swingtet

Les Jardins d’Isis 199 bis Rue de la Loire Angoulême Charente

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 21:00:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Une soirée pour flirter avec le Jazz, le swing et le New-Orléans…

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Les Jardins d’Isis 199 bis Rue de la Loire Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 05 01 28 lesjardinsdisis@gmail.com

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English :

An evening of jazz, swing, and New Orleans…

L’événement Concert à la Guinguette d’Isis Flora Estel Swingtet Angoulême a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême