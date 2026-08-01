Concert à la Guinguette Les Topet’s Route de Clamecy Coulanges-sur-Yonne
vendredi 7 août 2026 · Route de Clamecy · Coulanges-sur-Yonne
Informations pratiques
Coulanges-sur-Yonne
Concert à la Guinguette Les Topet’s
Route de Clamecy Crêperie & Bistrot La Guinguette Coulanges-sur-Yonne Yonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 19:30:00
fin : 2026-08-07 23:00:00
Date(s) :
2026-08-07
Animation historico-musicale portée par un groupe de 5 joyeux lurons de tous âges Ambiance Pop Rock à la Guinguette de Coulanges-sur-Yonne ! Gratuit .
Route de Clamecy Crêperie & Bistrot La Guinguette Coulanges-sur-Yonne 89480 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 42 37 46
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English : Concert à la Guinguette Les Topet’s
L’événement Concert à la Guinguette Les Topet’s Coulanges-sur-Yonne a été mis à jour le 2026-07-27 par OT Clamecy Haut Nivernais
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