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Concert à la Maison de Victor Hugo Maison de Victor Hugo PARIS

samedi 5 septembre 2026 · Maison de Victor Hugo · PARIS

Concert à la Maison de Victor Hugo Maison de Victor Hugo PARIS

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Lieu
Maison de Victor Hugo
Adresse
6 place des Vosges
Ville
75004 PARIS
Département
Paris
Tarif
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Les élèves musiciens du Conservatoire Mozart du Centre auront le plaisir de retrouver la Maison de Victor Hugo le samedi 5 septembre à 15h, à l’occasion des Traversées du Marais.

Dans le cadre enchanteur du jardin, ils interpréteront un florilège d’œuvres de différentes époques, mettant à l’honneur la richesse et la diversité du répertoire musical.

Le public pourra ainsi découvrir les sonorités du violon, de la harpe et du violoncelle à travers un programme varié.

Participants :

  • Les élèves de la classe de harpe d’Anaïs GAUDEMARD et Léa MESNIL
  • Daniel NEUBURGER, violon
  • Hugo KNECHT, violoncelle

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Retrouvez les informations Les Traversées du Marais

Dans le cadre du festival Les Traversées du Marais, les élèves musiciens du Conservatoire Mozart vous donne rendez-vous à la Maison de Victor Hugo
Le samedi 05 septembre 2026
de 15h00 à 16h00
gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-05T18:00:00+02:00
fin : 2026-09-05T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-05T15:00:00+02:00_2026-09-05T16:00:00+02:00

Maison de Victor Hugo 6 place des Vosges  75004 PARIS


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