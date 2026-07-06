Concert à la Maison de Victor Hugo Maison de Victor Hugo PARIS
samedi 5 septembre 2026 · Maison de Victor Hugo · PARIS
Informations pratiques
Les élèves musiciens du Conservatoire Mozart du Centre auront le plaisir de retrouver la Maison de Victor Hugo le samedi 5 septembre à 15h, à l’occasion des Traversées du Marais.
Dans le cadre enchanteur du jardin, ils interpréteront un florilège d’œuvres de différentes époques, mettant à l’honneur la richesse et la diversité du répertoire musical.
Le public pourra ainsi découvrir les sonorités du violon, de la harpe et du violoncelle à travers un programme varié.
Participants :
- Les élèves de la classe de harpe d’Anaïs GAUDEMARD et Léa MESNIL
- Daniel NEUBURGER, violon
- Hugo KNECHT, violoncelle
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Retrouvez les informations Les Traversées du Marais
Dans le cadre du festival Les Traversées du Marais, les élèves musiciens du Conservatoire Mozart vous donne rendez-vous à la Maison de Victor Hugo
Le samedi 05 septembre 2026
de 15h00 à 16h00
gratuit
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-05T18:00:00+02:00
fin : 2026-09-05T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-05T15:00:00+02:00_2026-09-05T16:00:00+02:00
Maison de Victor Hugo 6 place des Vosges 75004 PARIS
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