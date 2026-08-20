Concert à la Maison Mousse, Maison Mousse, Hérisson
samedi 19 septembre 2026 · Maison Mousse · Hérisson
Informations pratiques
Concert à la Maison Mousse Samedi 19 septembre, 20h00 Maison Mousse Allier
Limité à 60 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00
Concert à la Maison Mousse du duo Josedyt : chansons du patrimoine français et anglo-saxon.
Maison Mousse 3 avenue Marcellin Simonnet 03190 Hérisson Hérisson 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 0781234147 http://www.la-maison-mousse.com [{« type »: « phone », « value »: « 06 72 72 07 14 »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 81 23 41 47 »}] Ancien hôtel particulier des ducs de Bourbon (14é »me siècle). lié à la forteresse médiévale de Hérisson pour son histoire.
acquis en 1993 par son actuel propriétaire, en péril, a fait l’objet d’une restauration remarquable..
Concert à la Maison Mousse du duo Josedyt : chansons du patrimoine français et anglo-saxon.
©Françoise Bardot
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