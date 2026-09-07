Concert à la médiathèque, salon de provence, Salon-de-Provence
samedi 19 septembre 2026 · salon de provence · Salon-de-Provence
Informations pratiques
Concert à la médiathèque Samedi 19 septembre, 10h00 salon de provence Bouches-du-Rhône
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Les élèves de la classe de flûte traversière du Conservatoire de musique et de danse de Salon-de-Provence, accompagnés de leur professeur, investiront les espaces de la médiathèque du centre ville pour offrir plusieurs intermèdes musicaux. Une belle occasion d’apprécier le talent de ces jeunes musiciens dans un cadre convivial et culturel.
salon de provence Boulevard Aristide Briand 13300 Salon de Provence Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 56 74 16
Les élèves de la classe de flûte traversière du Conservatoire de musique et de danse de Salon-de-Provence, accompagnés de leur professeur, investiront les espaces de la médiathèque du centre ville le…
©Ville de Salon
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