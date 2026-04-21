CONCERT A LA SOURCE LES CAMMAZES LA SOURCE Les Cammazes
CONCERT A LA SOURCE LES CAMMAZES LA SOURCE Les Cammazes vendredi 15 mai 2026.
Les Cammazes
CONCERT A LA SOURCE LES CAMMAZES
LA SOURCE 38 Rue de la Fontaine Les Cammazes Tarn
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 20:00:00
fin : 2026-05-15
Date(s) :
2026-05-15
Venez au repas et assister au concert !
Au programme à La Source vendredi 24 avril
20h Repas sur réservation par téléphone
21h Concert avec entrée libre Free Feeling Blue Rock (guitare, basse, batterie et voix)
Informations et réservations au 05.63.98.32.48. .
LA SOURCE 38 Rue de la Fontaine Les Cammazes 81540 Tarn Occitanie +33 5 63 98 32 48
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and enjoy the meal and the concert!
L’événement CONCERT A LA SOURCE LES CAMMAZES Les Cammazes a été mis à jour le 2026-04-21 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
À voir aussi à Les Cammazes (Tarn)
- VIDE CUISINE DECO MAISON Les Cammazes 17 mai 2026
- SOIREE ANNEES 80 A NOS JOURS ASSOCIATION LES MYOSOTIS Les Cammazes 30 mai 2026
- BALADE NOCTURNE EN FAMILLE DANS LA FORET DE L’AIGUILLE rue des Sabotiers Les Cammazes 29 juillet 2026
- VISITE GUIDEE DE LA VOUTE VAUBAN PARC DE LA VOUTE VAUBAN Les Cammazes 6 août 2026
- BALADE NOCTURNE EN FAMILLE DANS LA FORÊT DE L’AIGUILLE rue des Sabotiers Les Cammazes 12 août 2026