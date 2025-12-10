BALADE NOCTURNE EN FAMILLE DANS LA FORÊT DE L’AIGUILLE rue des Sabotiers Les Cammazes

BALADE NOCTURNE EN FAMILLE DANS LA FORÊT DE L’AIGUILLE

rue des Sabotiers SALLE DES FETES Les Cammazes Tarn

Tarif : – – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 19:00:00

fin : 2026-08-12 23:00:00

Date(s) :

2026-08-12

Arpentez les chemins de la forêt de l’Aiguille pour profiter de la biodiversité nocturne de la montagne Noire !

Arpentez les chemins de la forêt de l’Aiguille pour profiter de la biodiversité nocturne de la montagne Noire ! Balade accompagnée et commentée, apéritif offert dans la forêt prévoir chaussures fermées, lampe frontale ou lampe torche, eau et pique nique Départ de la salle des fêtes à 19h et retour vers 23h-23h30 tarif 5€ et gratuit pour les moins de 12 ans (les enfants doivent être sous la responsabailité d’un adulte) 7.5 km aller retour Annulation en cas de mauvais temps ou alerte météo France. .

rue des Sabotiers SALLE DES FETES Les Cammazes 81540 Tarn Occitanie assolesmyositis@gmail.com

English :

Stroll along the paths of the Aiguille forest to enjoy the nocturnal biodiversity of the Montagne Noire!

L’événement BALADE NOCTURNE EN FAMILLE DANS LA FORÊT DE L’AIGUILLE Les Cammazes a été mis à jour le 2025-12-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE