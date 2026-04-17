SOIREE ANNEES 80 A NOS JOURS ASSOCIATION LES MYOSOTIS Les Cammazes
SOIREE ANNEES 80 A NOS JOURS ASSOCIATION LES MYOSOTIS Les Cammazes samedi 30 mai 2026.
Les Cammazes
SOIREE ANNEES 80 A NOS JOURS
ASSOCIATION LES MYOSOTIS 4 Route de Carcassonne, Les Cammazes Les Cammazes Tarn
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 19:30:00
fin : 2026-05-30 23:30:00
Date(s) :
2026-05-30
Venez vous amuser lors de la soirée années 80 !
Soirée années 80, avec DJ Michel, ancien DJ de la Ferme de Riquet
Ouverture des portes à 19h30 assiette dinatoire + dessert et soirée 15€
21h30 soirée avec dress code noir et blanc (non obligatoire). Entrée soirée 5 €.
Sur réservation avant le 23 mai 2026
Paiement à l’inscription 15€
Adresse Association Les Myosotis, 27 rue de la Fontaine, 81540 Les Cammazes .
ASSOCIATION LES MYOSOTIS 4 Route de Carcassonne, Les Cammazes Les Cammazes 81540 Tarn Occitanie assolesmyosotis@gmail.com
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English :
Come and enjoy the 80s party!
L’événement SOIREE ANNEES 80 A NOS JOURS Les Cammazes a été mis à jour le 2026-04-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE