CONCERT A LA SOURCE LES CAMMAZES LA SOURCE Les Cammazes

Les Cammazes

CONCERT A LA SOURCE LES CAMMAZES

LA SOURCE 38 Rue de la Fontaine Les Cammazes Tarn

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 20:00:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Venez au repas et assister au concert !

Au programme à La Source vendredi 24 avril

20h Repas sur réservation par téléphone

21h Concert avec entrée libre Annely Duo Latin Folk musiques du monde (guitare, violon, percussions et voix)

Informations et réservations au 05.63.98.32.48. .

LA SOURCE 38 Rue de la Fontaine Les Cammazes 81540 Tarn Occitanie +33 5 63 98 32 48

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English :

Come and enjoy the meal and the concert!

L’événement CONCERT A LA SOURCE LES CAMMAZES Les Cammazes a été mis à jour le 2026-04-21 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE