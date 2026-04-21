CONCERT A LA SOURCE LES CAMMAZES LA SOURCE Les Cammazes
CONCERT A LA SOURCE LES CAMMAZES LA SOURCE Les Cammazes vendredi 29 mai 2026.
Les Cammazes
CONCERT A LA SOURCE LES CAMMAZES
LA SOURCE 38 Rue de la Fontaine Les Cammazes Tarn
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 20:00:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Venez au repas et assister au concert !
Au programme à La Source vendredi 24 avril
20h Repas sur réservation par téléphone
21h Concert avec entrée libre Annely Duo Latin Folk musiques du monde (guitare, violon, percussions et voix)
Informations et réservations au 05.63.98.32.48. .
LA SOURCE 38 Rue de la Fontaine Les Cammazes 81540 Tarn Occitanie +33 5 63 98 32 48
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English :
Come and enjoy the meal and the concert!
L’événement CONCERT A LA SOURCE LES CAMMAZES Les Cammazes a été mis à jour le 2026-04-21 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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