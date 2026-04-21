CONCERT A LA SOURCE LES CAMMAZES LA SOURCE Les Cammazes
CONCERT A LA SOURCE LES CAMMAZES LA SOURCE Les Cammazes vendredi 22 mai 2026.
Les Cammazes
CONCERT A LA SOURCE LES CAMMAZES
LA SOURCE 38 Rue de la Fontaine Les Cammazes Tarn
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 20:00:00
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-22
Venez au repas et assister au concert !
Au programme à La Source vendredi 24 avril
20h Repas sur réservation par téléphone
21h Concert avec entrée libre Dik Banovich Acoustic Roots Blues (guitare et voix)
Informations et réservations au 05.63.98.32.48. .
LA SOURCE 38 Rue de la Fontaine Les Cammazes 81540 Tarn Occitanie +33 5 63 98 32 48
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English :
Come and enjoy the meal and the concert!
L’événement CONCERT A LA SOURCE LES CAMMAZES Les Cammazes a été mis à jour le 2026-04-21 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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