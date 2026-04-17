VIDE CUISINE DECO MAISON Les Cammazes
VIDE CUISINE DECO MAISON Les Cammazes dimanche 17 mai 2026.
Les Cammazes
VIDE CUISINE DECO MAISON
4 Route de Carcassonne Les Cammazes Tarn
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 09:00:00
fin : 2026-05-17 17:00:00
Date(s) :
2026-05-17
Cuisine, deco, plantes… Venez à la foire aux bonnes affaires aux Cammazes !
Vide-cuisine, déco maison (vaisselle, nappes, torchons, ustensiles de cuisine, livres de recettes…)
Jouets et vêtements interdits. Réservation obligatoire.
Foire aux plantes (plants, plantes, pots, ustensiles de jardin).
Pour les particuliers et professionnels (sauf alimentaire).
Petite restauration, crêpes, buvette.
Maquillage enfants gratuit. .
4 Route de Carcassonne Les Cammazes 81540 Tarn Occitanie assolesmyosotis@gmail.com
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English :
Cooking, decorating, plants… Come to the bargain fair in Les Cammazes!
L’événement VIDE CUISINE DECO MAISON Les Cammazes a été mis à jour le 2026-04-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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