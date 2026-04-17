Les Cammazes

CONCERT A LA SOURCE

38 Rue de la Fontaine Les Cammazes Tarn

Tarif : – – 18 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 20:00:00

fin : 2026-04-17 23:30:00

Date(s) :

2026-04-17

Venez profiter d’un concert gratuit au restaurant La Source à partir de 21h ou repas + concert dès 20h

À partir de 20h les fameuses lasagnes de Sylvain + dessert (18€) sur réservation au 05 63 98 32 48

À partir de 21h FJ Flower Blues Special One man band

Artiste de scène au charisme naturel, Fabrice Joussot est un interprète passionné qui séduit le public par son authenticité, son énergie communicative et la qualité de ses prestations live.

Son professionnalisme, sa fiabilité et sa capacité à embarquer le public dès les premières minutes font de lui un artiste apprécié de tous !

Le chanteur Sugaray Rayford a même déclaré qu’il était l’un des meilleurs guitaristes de blues avec qui il ait joué dans le monde , saluant sa maîtrise et sa compréhension profonde du blues.

Ami de La Source, il vient régulièrement, en solo ou duo ! .

38 Rue de la Fontaine Les Cammazes 81540 Tarn Occitanie +33 5 63 98 32 48

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English :

Enjoy a free concert at La Source restaurant from 9pm or dinner + concert from 8pm

L’événement CONCERT A LA SOURCE Les Cammazes a été mis à jour le 2026-04-14 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE