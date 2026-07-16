Concert à Laon, Cloître de l’abbaye Saint-Martin, Laon

Informations pratiques

Concert à Laon Dimanche 20 septembre, 10h30 Cloître de l’abbaye Saint-Martin Aisne

Accès gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

Un concert de l’ensemble de hautbois-Bassons et l’ensemble de guitares proposé par le Conservatoire de musique et de danse du Pays de Laon !

Cloître de l’abbaye Saint-Martin rue Marcelin Berthelot 02000 laon Laon 02000 Plateau / Ville Haute Aisne Hauts-de-France

Un concert de l’ensemble de hautbois-Bassons et l’ensemble de guitares proposé par le Conservatoire de musique et de danse du Pays de Laon !

© Zoom Laonnois