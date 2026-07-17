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Concert à Laon, Cloître de l’abbaye Saint-Martin, Laon

dimanche 20 septembre 2026 · Cloître de l'abbaye Saint-Martin · Laon

Concert à Laon, Cloître de l’abbaye Saint-Martin, Laon

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Cloître de l'abbaye Saint-Martin
Adresse
rue Marcelin Berthelot 02000 laon
Ville
02000 Laon
Département
Aisne
Tarif
Accès gratuit

Concert à Laon Dimanche 20 septembre, 11h00 Cloître de l’abbaye Saint-Martin Aisne

Accès gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:45:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:45:00+02:00

Un concert du Laon Jazzy Big Band proposé par le Conservatoire de musique et de danse du Pays de Laon !

Cloître de l’abbaye Saint-Martin rue Marcelin Berthelot 02000 laon Laon 02000 Plateau / Ville Haute Aisne Hauts-de-France
Un concert du Laon Jazzy Big Band proposé par le Conservatoire de musique et de danse du Pays de Laon !

© OT Pays de Laon

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