Concert à Laon, Parvis de la cathédrale de Laon, Laon

Informations pratiques

Concert à Laon Dimanche 20 septembre, 16h00 Parvis de la cathédrale de Laon Aisne

Accès gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:45:00+02:00

Un concert de la Batterie fanfare de Laon proposé par le Conservatoire de musique et de danse du Pays de Laon !

Parvis de la cathédrale de Laon Place du parvis Gautier de Mortagne, 02000 Laon Laon 02000 Gare Aisne Hauts-de-France

Un concert de la Batterie fanfare de Laon proposé par le Conservatoire de musique et de danse du Pays de Laon !

© Batterie fanfare de Laon