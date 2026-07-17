AGENDA · Laon
Concert à Laon, Parvis de la cathédrale de Laon, Laon
dimanche 20 septembre 2026 · Parvis de la cathédrale de Laon · Laon
Informations pratiques
Concert à Laon Dimanche 20 septembre, 16h00 Parvis de la cathédrale de Laon Aisne
Accès gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:45:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:45:00+02:00
Un concert de la Batterie fanfare de Laon proposé par le Conservatoire de musique et de danse du Pays de Laon !
Parvis de la cathédrale de Laon Place du parvis Gautier de Mortagne, 02000 Laon Laon 02000 Gare Aisne Hauts-de-France
Un concert de la Batterie fanfare de Laon proposé par le Conservatoire de musique et de danse du Pays de Laon !
© Batterie fanfare de Laon
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