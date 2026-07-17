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Concert à Laon, Parvis de la cathédrale de Laon, Laon

dimanche 20 septembre 2026 · Parvis de la cathédrale de Laon · Laon

Concert à Laon, Parvis de la cathédrale de Laon, Laon

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Parvis de la cathédrale de Laon
Adresse
Place du parvis Gautier de Mortagne, 02000 Laon
Ville
02000 Laon
Département
Aisne
Tarif
Accès gratuit

Concert à Laon Dimanche 20 septembre, 16h00 Parvis de la cathédrale de Laon Aisne

Accès gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:45:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:45:00+02:00

Un concert de la Batterie fanfare de Laon proposé par le Conservatoire de musique et de danse du Pays de Laon !

Parvis de la cathédrale de Laon Place du parvis Gautier de Mortagne, 02000 Laon Laon 02000 Gare Aisne Hauts-de-France
Un concert de la Batterie fanfare de Laon proposé par le Conservatoire de musique et de danse du Pays de Laon !

© Batterie fanfare de Laon

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