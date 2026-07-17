Concert à Laon, Parvis de la cathédrale de Laon, Laon

Informations pratiques

Concert à Laon Dimanche 20 septembre, 17h00 Parvis de la cathédrale de Laon Aisne

Accès gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:45:00+02:00

Un concert de clôture des JEP avec le Brass Band du Laonnois accompagné de l’Harmonie de Reims, proposé par le Conservatoire de musique et de danse du Pays de Laon !

Parvis de la cathédrale de Laon Place du parvis Gautier de Mortagne, 02000 Laon Laon 02000 Gare Aisne Hauts-de-France

Un concert de clôture des JEP avec le Brass Band du Laonnois accompagné de l’Harmonie de Reims, proposé par le Conservatoire de musique et de danse du Pays de Laon !

© Brass Band du Laonnois