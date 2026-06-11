Laon

Concert à Laon Pop’n Gospel

Place du parvis Gautier de Mortagne Laon Aisne

Tarif : 18 – 18 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 20:00:00

fin : 2026-10-16 21:30:00

Date(s) :

2026-10-16

Pop’n Gospel fête ses 20 ans deux décennies de musique, de frissons et de souvenirs partagés…

Et maintenant, nous voulons partager cette soirée exceptionnelle avec VOUS !

Rejoignez-nous pour une tournée inédite, avec un répertoire revisité, d’anciens membres sur scène et la participation du Chœur du Nord Gospel

Préparez-vous à vivre un concert explosif, festif et vibrant !

RV dans la cathédrale Notre-Dame à 20h !

Pop’n Gospel fête ses 20 ans deux décennies de musique, de frissons et de souvenirs partagés…

Et maintenant, nous voulons partager cette soirée exceptionnelle avec VOUS !

Rejoignez-nous pour une tournée inédite, avec un répertoire revisité, d’anciens membres sur scène et la participation du Chœur du Nord Gospel

Préparez-vous à vivre un concert explosif, festif et vibrant !

RV dans la cathédrale Notre-Dame à 20h ! .

Place du parvis Gautier de Mortagne Laon 02000 Aisne Hauts-de-France

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Pop’n Gospel is celebrating its 20th anniversary: two decades of music, thrills, and shared memories…

And now, we want to share this special evening with YOU!

Join us for a one-of-a-kind tour, featuring a reimagined repertoire, former members on stage, and a special appearance by the Chœur du Nord Gospel

Get ready for an explosive, festive, and vibrant concert!

See you at Notre-Dame Cathedral at 8 p.m.!

L’événement Concert à Laon Pop’n Gospel Laon a été mis à jour le 2026-06-11 par OT du Pays de Laon