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Concert à Laon Pop’n Gospel Laon

Concert à Laon Pop’n Gospel Laon vendredi 16 octobre 2026.

Adresse : Place du parvis Gautier de Mortagne

Ville : 02000 Laon

Département : Aisne

Début : vendredi 16 octobre 2026

Fin : vendredi 16 octobre 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 18 18 Tarif de base plein tarif

Laon

Concert à Laon Pop’n Gospel

Place du parvis Gautier de Mortagne Laon Aisne

Tarif : 18 – 18 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 20:00:00
fin : 2026-10-16 21:30:00

Date(s) :
2026-10-16

Pop’n Gospel fête ses 20 ans deux décennies de musique, de frissons et de souvenirs partagés…
Et maintenant, nous voulons partager cette soirée exceptionnelle avec VOUS !
Rejoignez-nous pour une tournée inédite, avec un répertoire revisité, d’anciens membres sur scène et la participation du Chœur du Nord Gospel
Préparez-vous à vivre un concert explosif, festif et vibrant !

RV dans la cathédrale Notre-Dame à 20h !
Pop’n Gospel fête ses 20 ans deux décennies de musique, de frissons et de souvenirs partagés…
Et maintenant, nous voulons partager cette soirée exceptionnelle avec VOUS !
Rejoignez-nous pour une tournée inédite, avec un répertoire revisité, d’anciens membres sur scène et la participation du Chœur du Nord Gospel
Préparez-vous à vivre un concert explosif, festif et vibrant !

RV dans la cathédrale Notre-Dame à 20h !   .

Place du parvis Gautier de Mortagne Laon 02000 Aisne Hauts-de-France  

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English :

Pop’n Gospel is celebrating its 20th anniversary: two decades of music, thrills, and shared memories…
And now, we want to share this special evening with YOU!
Join us for a one-of-a-kind tour, featuring a reimagined repertoire, former members on stage, and a special appearance by the Chœur du Nord Gospel
Get ready for an explosive, festive, and vibrant concert!

See you at Notre-Dame Cathedral at 8 p.m.!

L’événement Concert à Laon Pop’n Gospel Laon a été mis à jour le 2026-06-11 par OT du Pays de Laon

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