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Concert à l’Arboretum de la Sédelle avec la Scène Nationale d’Aubusson Crozant

samedi 18 juillet 2026 · Crozant

Concert à l’Arboretum de la Sédelle avec la Scène Nationale d’Aubusson Crozant

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Villejoint
Ville
23160 Crozant
Département
Creuse
Tarif
8 8 Tarif de base plein tarif

Crozant

Concert à l’Arboretum de la Sédelle avec la Scène Nationale d’Aubusson

Villejoint Crozant Creuse

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 18:00:00
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

Le trio du Bamboo Orchesra fait résonner et vibrer le public au rythme de percussions ethniques: son ensemble en bambou est à nul autre pareil. Slittams, marimbas, tambours japonais, l’instrumentarium est un décor en soi.
C’est une musique qui s’écoute et qui se regarde ; sa chorégraphie marie superbement le rêve et l’énergie.
Makoto Yabuki crée une musique vivante insolite, inclassable, surprenante pour les petits comme pour les grands
Tarif 8€ Durée 1h15
billetterie en ligne snaubusson.com   .

Villejoint Crozant 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 83 09 09 

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English : Concert à l’Arboretum de la Sédelle avec la Scène Nationale d’Aubusson

L’événement Concert à l’Arboretum de la Sédelle avec la Scène Nationale d’Aubusson Crozant a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Pays Dunois

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