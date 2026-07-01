Concert à l’Arboretum de la Sédelle avec la Scène Nationale d’Aubusson Crozant
samedi 18 juillet 2026 · Crozant
Informations pratiques
Crozant
Concert à l’Arboretum de la Sédelle avec la Scène Nationale d’Aubusson
Villejoint Crozant Creuse
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 18:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Le trio du Bamboo Orchesra fait résonner et vibrer le public au rythme de percussions ethniques: son ensemble en bambou est à nul autre pareil. Slittams, marimbas, tambours japonais, l’instrumentarium est un décor en soi.
C’est une musique qui s’écoute et qui se regarde ; sa chorégraphie marie superbement le rêve et l’énergie.
Makoto Yabuki crée une musique vivante insolite, inclassable, surprenante pour les petits comme pour les grands
Tarif 8€ Durée 1h15
billetterie en ligne snaubusson.com .
Villejoint Crozant 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 83 09 09
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English : Concert à l’Arboretum de la Sédelle avec la Scène Nationale d’Aubusson
L’événement Concert à l’Arboretum de la Sédelle avec la Scène Nationale d’Aubusson Crozant a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Pays Dunois
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