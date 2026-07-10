Concert à l’Axone BALAVOINE ma bataille L’Axone Montbéliard

Informations pratiques

Montbéliard

Concert à l’Axone BALAVOINE ma bataille

L’Axone 6 Rue du Commandant Pierre Rossel Montbéliard Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-28 20:00:00

fin : 2026-11-28

Date(s) :

2026-11-28

40 ans après la disparition de Daniel Balavoine, son énergie et ses chansons résonnent toujours.

Avec BALAVOINE Ma Bataille , retrouvez un spectacle-hommage vibrant qui fait revivre les plus grands titres de l’artiste Mon fils, ma bataille, L’Aziza, Sauver l’amour, Le chanteur…

Porté par d’anciens musiciens de Daniel Balavoine et des voix de la nouvelle scène française, ce concert événement célèbre un artiste engagé, visionnaire et intemporel.

Rendez-vous à l’Axone de Montbéliard pour une soirée riche en émotions. .

L’Axone 6 Rue du Commandant Pierre Rossel Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté accueil@axone-montbeliard.fr

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English : Concert à l’Axone BALAVOINE ma bataille

L’événement Concert à l’Axone BALAVOINE ma bataille Montbéliard a été mis à jour le 2026-07-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD