Concert à l’Axone les années 80, la Tournée L’Axone Montbéliard
vendredi 4 décembre 2026 · L'Axone · Montbéliard
Informations pratiques
Montbéliard
Concert à l’Axone les années 80, la Tournée
L’Axone 6 Rue du Commandant Pierre Rossel Montbéliard Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-04 20:00:00
fin : 2026-12-04
Date(s) :
2026-12-04
À L’Axone de Montbéliard, retrouvez Les Années 80, La Tournée , présenté par Hugues Gentelet & 20h40 Productions.
Plongez dans l’ambiance des années 80 lors d’une grande fête 100 % live réunissant des artistes emblématiques de cette décennie Lio, Plastic Bertrand, Partenaire Particulier, Boney M Legend, Jean Schultheis, Sloane, Lââm, Pedro Castano et bien d’autres.
Accompagnés de leurs musiciens, les artistes vous feront revivre leurs plus grands tubes dans un show pensé pour une soirée festive et inoubliable. Un véritable voyage musical au cœur des années cultes ! .
L’Axone 6 Rue du Commandant Pierre Rossel Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 93 89 86 accueil@axone-montbeliard.fr
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English : Concert à l’Axone les années 80, la Tournée
L’événement Concert à l’Axone les années 80, la Tournée Montbéliard a été mis à jour le 2026-07-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD
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