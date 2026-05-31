Concert à l’hôtel de l’Europe, Logis Hôtel de l’Europe, Poitiers
Concert à l’hôtel de l’Europe, Logis Hôtel de l’Europe, Poitiers dimanche 20 septembre 2026.
Concert à l’hôtel de l’Europe Dimanche 20 septembre, 18h00 Logis Hôtel de l’Europe Vienne
Gratuit. Entrée libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T18:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T18:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, les musiciens de l’Orchestre des Champs-Élysées, en partenariat avec le Logis Hôtel de l’Europe, vous invitent à profiter d’une belle soirée de fin d’été au cœur des jardins de l’hôtel.
Un quatuor à cordes — violons, alto et violoncelle — interprétera des œuvres issues du répertoire de l’Orchestre, avec notamment des compositions de Mozart, Beethoven et Brahms, pour une rencontre harmonieuse entre musique et patrimoine.
Logis Hôtel de l’Europe 39 rue Carnot, 86000 Poitiers Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, les musiciens de l’Orchestre des Champs-Élysées, en partenariat avec le Logis Hôtel de l’Europe, vous invitent à venir les écouter au sein des de…
©OCE
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