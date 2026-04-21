Concert à Lille: Rossini, Vivaldi, Tchaikovsky, Taffanel, Bizet, Aznavour, Saint-Saëns, Ibert, Poulenc, Ravel Cathédrale Notre-Dame de la Treille Lille Vendredi 5 juin, 20h00 Tarif 30 € Catégorie Prestige Placement privilégié au plus près des artistes, pour une immersion musicale incomparable

Tarif 25 € Catégorie Essentielle Placement au centre pour profiter pleinement du concert

Concert d’exception le 5 juin à la Cathédrale Notre-Dame de la Treille ! L’Ensemble Musicâme France sublime Vivaldi, Bizet, Ravel… Un voyage inoubliable.

Venez rencontrer l’Ensemble Musicâme France dans la sublime Cathédrale Notre-Dame de la Treille. Un concert de musique classique exceptionnel à Lille le 05 Juin à 20h. Accompagné de cinq musiciens d’exception, l’Ensemble Musicâme France vous fera vivre une soirée unique et inoubliable.

**Réservez vite !**

**Programme:**

* G.Rossini : Guillaume Tell – Ouverture

* A.Vivaldi: les 4 saisons – l’été : Finale

* P.I.Tchaikovsky: Valse sentimentale

* P.Taffanel: Nocturne & Allegro scherzando

* G.Bizet: Menuet & Farandole

* C.Aznavour: La bohème

* C.Saint-Saëns: Le cygne (Le carnaval des animaux)

* J.Ibert: concerto pour flûte – Allegro scherzando

* F.Poulenc: Cantinela

* M.Ravel: Rhapsodie de concert : Tzigane

**Ensemble Musicâme France **

Issam Garfi Flûte, Hrashya Avanesyan Violon-Solo, Sébastien Greliak 2nd Violon, Cécile Vindrios Alto, Lionel Allemand Cello

_L’Ensemble Musicâme France est un orchestre de chambre dont la particularité est qu’il s’organise comme un collectif. Soucieux d’offrir à son public une expérience musicale unique et incomparable, il réunit des musiciens internationaux et locaux de haute volée issus de grandes formations. Présent dans plus de 100 villes à travers le monde, l’Ensemble Musicâme France défend une musique qui touche le cœur et élève l’esprit au-delà des frontières._

[Pour en savoir plus cliquez ici.](https://musicamefrance.com/a-propos-musicame/)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-05T20:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-05T21:15:00.000+02:00

1

https://musicamefrance.com/concert/concert-lille-juin-musicame-france/

Cathédrale Notre-Dame de la Treille Place Gilleson Vieux-Lille Lille 59800 Nord



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

