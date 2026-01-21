Concert À l’Improviste Villa Carmélie Saint-Brieuc

Concert À l’Improviste Villa Carmélie Saint-Brieuc samedi 7 mars 2026.

Concert À l’Improviste

Villa Carmélie 55 Rue Pinot-Duclos Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date :
Début : 2026-03-07 14:00:00
fin : 2026-03-07 16:30:00

Date(s) :
2026-03-07

Atelier d’improvisation libre ou générative.   .

Villa Carmélie 55 Rue Pinot-Duclos Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 62 54 99 

L’événement Concert À l’Improviste Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-01-21 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme