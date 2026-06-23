Concert À l’ombre du quatuor à cordes Les grands trios à cordes place Maginot Nancy dimanche 19 juillet 2026.

Nancy

Concert À l’ombre du quatuor à cordes Les grands trios à cordes

place Maginot Temple protestant Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-07-19 18:00:00

fin : 2026-07-19 19:30:00

Date(s) :

2026-07-19

Le Trio Aurore est un ensemble de musique de chambre polonais réunissant trois musiciens de haut niveau la violoniste Aleksandra Maria Steczkowska, l’altiste et musicologue Damian Kulakowski, et la violoncelliste Anna Armatys-Borrelli, tous trois issus de l’Académie de Musique de Cracovie et actifs dans de grands orchestres et ensembles européens.

Le programme, intitulé À l’ombre du quatuor à cordes…, traverse trois siècles de musique de chambre le Prélude et Fugue KV 404a de Mozart, hommage bachien qui noue le baroque au classicisme ; le Trio op. 9 de Beethoven, portrait d’un style classique accompli aux accents annonciateurs du romantisme ; et la lumineuse Sérénade de Dohnányi, qui démontre avec éclat que le trio à cordes peut rivaliser en intensité et en couleurs avec le quatuor.Tout public

15 .

place Maginot Temple protestant Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 83 67 20 11

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English :

The Aurore Trio is a Polish chamber music ensemble comprising three world-class musicians: violinist Aleksandra Maria Steczkowska, viola player and musicologist Damian Kulakowski, and cellist Anna Armatys-Borrelli, all three graduates of the Krakow Academy of Music and active in major European orchestras and ensembles.

The program, titled “In the Shadow of the String Quartet,” spans three centuries of chamber music: Mozart’s Prelude and Fugue, K. 404a, a tribute to Bach that bridges the Baroque and Classical periods; Beethoven’s Trio, Op. 9, a portrait of a mature Classical style with hints of Romanticism; and Dohnányi’s luminous “Sérénade,” which brilliantly demonstrates that the string trio can rival the string quartet in intensity and color.

L’événement Concert À l’ombre du quatuor à cordes Les grands trios à cordes Nancy a été mis à jour le 2026-06-23 par DESTINATION NANCY